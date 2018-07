Direto dos EUA: O peso do 'não' nas eleições americanas

O partido democrata dos Estados Unidos está pedindo mais quatro anos de governo aos eleitores. Mas para receber um "sim" nas urnas no dia 6 de novembro, o governo do presidente Barack Obama precisa explicar o que deu errado com as ilusões durante o primeiro.

A estratégia tem sido jogar pelo menos uma parte da culpa pelo estado em que se encontra o país - dividido politicamente e fragilizado economicamente - nos rivais republicanos.

Para o partido do governo, a oposição virou "o partido do não".

O comentário é do correspondente da BBC Brasil em Washington, Pablo Uchoa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.