Direto dos EUA: Reunião do G8 caminhará sobre 'corda bamba' da austeridade

O Grupo dos Oito - formado pelos países mais industrializadas e a Rússia - terá a difícil tarefa de encontrar o equilíbrio entre austeridade e estímulo econômico em sua reunião de Camp David, nos Estados Unidos, no fim da semana.

O tema ganhou atenção nesta semana com a posse do novo presidente da França, François Hollande, porta-voz dos que alertam para o perigo de uma asfixia econômica se as economias europeias continuarem adotando medidas de aperto.

O desafio é uma corda bamba para todos os líderes, mas especialmente para o presidente Barack Obama, a seis meses de uma eleição presidencial.

Os rumos da economia mundial podem ter um efeito sobre o ânimo dos eleitores em novembro, como comenta o correspondente da BBC Brasil em Washington, Pablo Uchoa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.