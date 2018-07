Diretor da AIEA exige acesso imediato a instalação no Irã O chefe da agência nuclear da ONU, Yukiya Amano, exigiu nesta segunda-feira que o Irã conceda acesso imediato à instalação militar de Parchin a inspetores internacionais, para que verifiquem as suspeitas de que houve no local testes de materiais explosivos ligados ao desenvolvimento de armas atômicas.