Diretor da AIEA viajará a Teerã no final de semana

Comunicado da AIEA anunciando a viagem de domingo, diz apenas que Yukiya Amano vai "discutir questões de interesse mútuo com graduadas autoridades iranianas" durante sua visita, que vai durar apenas um dia. O enviado da AIEA vai também se reunir com o negociador-chefe para assuntos nucleares do Irã, Saeed Jalili.

Mas diplomatas disseram, em condição de anonimato, que a visita foi marcada para permitir que os dois lados concordem com um plano que determine os mecanismos de acesso da AIEA aos locais, informações e funcionários necessários para sua investigação sobre se Teerã está pesquisando e desenvolvendo armas nucleares secretamente.

As fontes alertaram que a assinatura do acordo será apenas o primeiro passo e que sua implementação será o verdadeiro teste para a boa vontade iraniana em encerrar o período de mais de quatro anos no qual Teerã tem recusado a investigação da AIEA.

Ainda assim, se o Irã obedecer o acordo e der à AIEA o acesso de que precisa, isso pode reduzir ou mesmo deixar de lado as frequentes acusações de que a república islâmica esconde o projeto do resto do mundo. O Irã insiste que seu programa nuclear é pacífico, mas os Estados unidos duvidam dessa assertiva. Representantes do Irã deverão encontrar, a partir da quarta-feira, diplomatas das cinco potências do Conselho de Segurança da ONU (EUA, Grã-Bretanha, França, China e Rússia) mais da Alemanha em Bagdá, quando começam as negociações.

As informações são da Associated Press.