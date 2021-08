Diretor da CIA se reuniu em segredo com líder do Taleban no Afeganistão

O diretor da CIA, William J. Burns, teve uma reunião secreta na segunda-feira, 23, em Cabul com o líder de fato do Taleban, Abdul Ghani Baradar. Foi o encontro cara a cara de mais alto nível entre o Taleban e o governo Biden desde que os militantes tomaram a capital afegã, de acordo com autoridades norte-americanas familiarizadas com o assunto, que falaram ao The Washington Post sob condição de anonimato para discutir diplomacia delicada.

Burns, um veterano do Serviço de Relações Exteriores, é o diplomata mais condecorado de seu gabinete, e participa de um esforço para retirar as pessoas do aeroporto internacional de Cabul, no que Biden chamou de "um dos maiores e mais difíceis transportes aéreos da história".

Leia Também Em visita à Ásia, Kamala Harris tenta acalmar aliados dos EUA após caos no Afeganistão

Biden enfrenta pressão para estender a missão no Afeganistão, mas o Taleban disse que não vai permitir uma extensão do prazo para a retirada das tropas.

A CIA se recusou a comentar sobre a reunião com o líder do Taleban, mas as discussões provavelmente envolveram o prazo iminente de 31 de agosto para os militares dos EUA concluírem o transporte aéreo de cidadãos dos EUA e aliados afegãos.

Para Baradar, desempenhar o papel de contraparte de um diretor da CIA tem certo toque de ironia 11 anos depois que a agência de espionagem o prendeu em uma operação conjunta da CIA com o Paquistão, que o colocou na prisão por oito anos. O líder do Taleban, no entanto, não é um agente estranho para os ocidentais.

Após sua libertação da prisão em 2018, ele serviu como negociador-chefe do Taleban nas negociações de paz com os Estados Unidos no Catar que resultaram em um acordo com o governo Trump sobre a retirada das forças americanas. Em novembro de 2020, ele posou para uma foto em frente a cadeiras com armação dourada com o Secretário de Estado americano, Mike Pompeo.

Baradar foi amigo próximo do líder supremo fundador do Taleban, Mohammad Omar, e tem uma influência significativa sobre as bases do Taleban. Ele lutou contra as forças soviéticas durante a ocupação do Afeganistão e foi governador de várias províncias no final da década de 1990, quando o Taleban governou o país pela última vez.

Desde a tomada do país pelo Taleban, ele adotou um tom conciliatório, dizendo que o grupo militante busca "um sistema islâmico no qual todas as pessoas da nação possam participar sem discriminação e viver em harmonia umas com as outras em uma atmosfera de fraternidade".

Mas essas observações foram feitas em meio a relatos de algumas escolas femininas sendo fechadas e o Taleban confiscando propriedades e atacando civis em algumas partes do país.

Em seu encontro com Burns na segunda-feira, Baradar enfrentou um dos diplomatas mais experientes dos EUA, um ex-vice-secretário de Estado que também serviu como embaixador dos EUA na Rússia.

Em abril, Burns fez uma viagem não anunciada ao Afeganistão enquanto as preocupações aumentavam sobre a capacidade do governo afegão de se defender do Taleban após a retirada dos EUA.

Como diretor, Burns supervisiona uma agência de espionagem que treinou unidades de elite das forças especiais afegãs que eram vistas como uma força potente no país, mas também estavam implicadas em execuções extrajudiciais e violações dos direitos humanos.

Ao testemunhar perante o Congresso no início deste ano, Burns disse que nem o Estado Islâmico nem a Al-Qaeda no Afeganistão têm a capacidade de organizar ataques dentro dos Estados Unidos. Mas ele disse que “quando chegar a hora de os militares dos EUA se retirarem, a capacidade do governo dos EUA de coletar e agir sob ameaças diminuirá. Isso é simplesmente um fato.”

Na segunda-feira, antes que os detalhes da reunião secreta surgissem, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, foi questionado sobre por que altos funcionários dos EUA não se envolveram com Baradar, dadas as participações no Afeganistão.

“Nossas discussões com o Taleban foram operacionais, táticas”, disse Price. “Eles têm se concentrado principalmente em nossas operações e metas de curto prazo... o que está acontecendo no complexo do aeroporto... É nisso que estamos focados no momento. ”

O governo Biden está sob pressão de aliados para manter as forças dos EUA no país além do final do mês para ajudar na retirada de dezenas de milhares de cidadãos dos Estados Unidos e países ocidentais, bem como aliados afegãos desesperados para escapar do domínio do Taleban.

Reino Unido, França e outros aliados dos EUA disseram que é necessário mais tempo para retirar seu pessoal, mas um porta-voz do Taleban advertiu que os Estados Unidos cruzariam a "linha vermelha" se mantivessem as tropas além do dia 31. / Washington Post e NYT