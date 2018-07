Diretor de jornal a favor de reformas é preso O Irã prendeu ontem o diretor e editor de política do jornal pró-reforma Maghreb, Amir Mousa. Segundo a agência de notícias oficial Fars, a detenção "pode estar relacionada" com a publicação, na terça-feira, de uma carta do ex-presidente iraniano Mohammad Khatami. No texto, o antecessor de Mahmoud Ahmadinejad pede que o Maghreb continue trabalhando com as "poucas publicações independentes" do país.