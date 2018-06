Diretor de 'Titanic' completa mergulho no Pacífico

"Jim Cameron veio à tona! Parabéns a ele em seu mergulho histórico solo ao ponto mais profundo do oceano", disse uma mensagem no Twitter do "Deep Sea Challenge", entidade que organizou o evento.

O parceiro da missão da National Geographic disse que Cameron tinha atingido a profundidade de 35.756 pés (10.898 metros), às 7h52 da manhã desta segunda-feira (18h52, de domingo, no horário de Brasília), nas fossas das Ilhas Marianas, no Oceano Pacífico.

Cameron, de 57 anos, tornou-se o primeiro ser humano a visitar o ponto mais profundo do Pacífico em mais de 50 anos, local conhecido como "Challenger Deep", no sudoeste da ilha de Guam. As informações são da Dow Jones.