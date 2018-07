Diretor do programa nuclear iraniano critica AIEA

VIENA - Fereidoun Abbasi, diretor do programa nuclear iraniano, pediu à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) nesta segunda-feira, 20, que pare de dar atenção a "questões marginais e sem fundamento" e passe a se concentrar em assuntos de segurança nuclear.

Abbasi fez as declarações durante uma reunião de alto nível da AIEA, em Viena (Áustria), para debater o futuro da segurança nuclear depois do vazamento radioativo no complexo atômico de Fukushima, no nordeste do Japão. Na opinião de Abbasi, o diretor-geral da agência, Yukiya Amano, deveria empenhar-se em aperfeiçoar o regime de segurança operacional dos reatores nucleares.

Os comentários de Abbasi refletem o descontentamento do Irã com as tentativas de Amano de investigar mais a fundo as denúncias de que Teerã estaria em busca de armas nucleares.

O atual diretor transformou a investigação do programa nuclear iraniano em uma das prioridades da AIEA.

Os Estados Unidos e alguns de seus aliados acusam o Irã de tentar desenvolver em segredo um programa nuclear bélico. O governo iraniano nega e assegura que suas usinas atômicas têm fins estritamente pacíficos de produção de energia elétrica e pesquisas de isótopos medicinais.