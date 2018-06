Diretor dos EUA critica vazamento de informações

James Clapper disse que a revelação de um programa de vigilância da internet é "repreensível" e o vazamento de um documento sobre o programa de registros telefônicos pode causar danos duradouros e irreversíveis para a capacidade do país de responder a ameaças.

Segundo o diretor, as notícias sobre os programas continham imprecisões e omitiram informações importantes. Clapper desclassificou alguns detalhes sobre o programa de registros telefônicos, porque ele alega que os norte-americanos devem saber os limites do programa.

Esses detalhes incluem que um tribunal especial analisa o programa a cada 90 dias. Clapper disse que o tribunal proíbe que o governo analise, de forma indiscriminada, os dados telefônicos. De acordo, com o diretor, as consultas só são permitidas quando os fatos sustentam uma suspeita razoável. Fonte: Associated Press.