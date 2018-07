Diretor e vice do Banco do Vaticano renunciam aos cargos O diretor do Banco do Vaticano e seu vice renunciaram nesta segunda-feira em decorrência do escândalo que atinge a instituição, que já resultou na prisão de um monsenhor, elevando ainda mais a urgência para que o papa Francisco realize reformas no Instituto para Obras da Religião (IOR), nome oficial do banco.