Diretora da BBC afasta-se do cargo por escândalo A diretora de notícias da BBC e seu subdiretor "afastaram-se de seus cargos" em um momento no qual a rede pública britânica enfrenta as consequências de um escândalo de abuso sexual de menores que forçou a renúncia de seu diretor geral. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela própria BBC.