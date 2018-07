Diretora de ONG que fiscaliza eleições é presa na Rússia

Lilya Shibanova, da organização não governamental Golos, ficou detida no aeroporto Sheremetyevo após se recusar a entregar seu computador portátil a agentes de segurança na noite de ontem (horário local), segundo informou o vice-diretor do grupo, Grigory Melkonyants. Ela foi liberada após entregar o computador. "A prisão foi politicamente motivada", disse Melkonyants. Segundo ele, a equipe do grupo em todo o país "enfrenta ameaças e pressão psicológica".

A Golos compilou quase 5,3 mil reclamações de eleitores durante a campanha, a maioria relacionada ao Rússia Unida, o partido que domina o Kremlin e apoia o primeiro-ministro Vladimir Putin. Quase um terço dos eleitores que reclamaram dizem que seus patrões e professores estão pressionando para que eles votem no partido.

Ontem, um tribunal distrital de Moscou emitiu uma decisão multando a Golos em US$ 1 mil, por violar uma lei que proíbe a publicação de pesquisas de opinião pública a partir de cinco dias antes das eleições. O grupo tem sido pressionado fortemente desde o último domingo, quando Putin acusou governos do Ocidente de tentar influenciar as eleições no país, por meio do financiamento de ONGs. A Golos, cujo nome significa "vote", recebe doações de instituições dos Estados Unidos e da Europa.

A emissora de televisão NTV, controlada pelo Kremlin, exibiu na noite de ontem um programa de 30 minutos atacando diretamente a Golos. O programa exibiu fotos de maletas cheias de dólares e acusou a ONG de apoiar explicitamente partidos da oposição e tentar desacreditar as eleições.

Somente sete partidos aprovados pelo Kremlin foram liberados para apresentar candidatos para o Parlamento este ano, enquanto os principais grupos da oposição não puderam se registrar e foram banidos da campanha. Tanto Putin como o presidente Dmitry Medvedev querem que o Rússia Unida mantenha a maioria esmagadora no Parlamento, afirmando que uma Casa formanda por grupos políticos diversos seria incapaz de tomar decisões.

Segundo uma pesquisa independente divulgada na semana passada pelo Levada Center, o Rússia Unida deve receber 53% dos votos nas eleições de amanhã, abaixo da marca de 64% que recebeu em 2007. Com isso, o partido perderia a maioria de dois terços que o permite aprovar emendas à Constituição. As informações são da Associated Press.