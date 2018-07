Discórdia sobre Cuba ameaça extinguir cúpula A Cúpula das Américas começa hoje em Cartagena, na Colômbia, com a polêmica em torno da ausência de Cuba ameaçando a extinção do maior encontro de países do continente. Hoje, 33 presidentes da região fazem um "retiro" - quando os líderes reúnem-se sozinhos, sem chanceleres nem assessores, só tradutores -, e Cuba estará na pauta.