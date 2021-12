Discriminação extrema da vacina está deixando a África para trás, diz relatório

LONDRES - A África tem poucas chances de superar a pandemia de covid-19, a menos que 70% de sua população seja vacinada até o fim de 2022, mas "a discriminação extrema da vacina" está deixando o continente para trás, afirmou um relatório publicado nesta segunda-feira, 6.

A descoberta da variante Ômicron na África Austral aumentou as alegações de que as baixas taxas de inoculação podem encorajar mutações virais, que podem então se espalhar para países onde os registros de imunização são muito mais altos.

No entanto, apenas 5 dos 54 países africanos estão a caminho de atingir a meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) de vacinar totalmente 40% da população até o fim de 2021, disse a Fundação Mo Ibrahim em um relatório sobre a covid-19 na África.

Um em cada 15 africanos foi totalmente vacinado, em comparação aos quase 70% da população do grupo de nações mais ricas do G-7, segundo dados da fundação, que foi criada pelo bilionário sudanês das telecomunicações para promover melhor governança e desenvolvimento econômico na África.

"Desde o início dessa crise, nossa fundação e outras vozes africanas têm alertado que uma África não vacinada pode se tornar uma incubadora perfeita para variantes", disse seu presidente, Mo Ibrahim, em um comunicado.

“O surgimento da variante Ômicron nos lembra que a covid-19 continua sendo uma ameaça global e que vacinar o mundo inteiro é o único caminho a seguir”, acrescentou. “Ainda assim, continuamos a viver com extrema discriminação por vacinas, e a África em particular está sendo deixada para trás.”

As vacinas têm sido escassas na África depois que os países desenvolvidos garantiram os pedidos iniciais de empresas farmacêuticas e o programa global de compartilhamento de vacinas, Covax, teve um início lento.

As entregas de vacinas para a África aumentaram nos últimos meses, mas os fracos sistemas de saúde e a infraestrutura limitada estão impedindo a distribuição assim que chegam, disse o relatório.

Também houve confusão sobre as datas de validade curtas das vacinas doadas, o que levou à destruição de algumas.

O relatório de segunda-feira disse que a pandemia expôs a fragilidade das capacidades de registro civil africano, com apenas 10% das mortes africanas oficialmente registradas.

Os sistemas fracos aumentaram a possibilidade de que as taxas de vacinação fossem ainda mais baixas do que as estatísticas oficiais mostravam. A fundação também disse que redes de segurança social desgastadas devem ser reforçadas para proteger os vulneráveis ​​- o gasto médio na África com a resposta à covid-19 medida como uma parcela do PIB, excluindo saúde, foi de 2,4% menor que a média global./REUTERS