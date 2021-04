Discurso de Biden nesta quarta no Congresso terá menos público e mais segurança

Apesar do esvaziamento provocado pelas restrições impostas pela pandemia e pelo nível de ameaça elevado após a invasão de janeiro, o Capitólio está com a segurança reforçada nesta quarta-feira, 28, para receber o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden em sua primeira sessão conjunta no Congresso. A declaração na noite de hoje marca ainda os 100 primeiros dias do democrata à frente da Casa Branca.

Dentro da Câmara, Biden discursará para um público reduzido, apenas 200 pessoas, em vez das 1.600 habituais. Apenas uma fração dos congressistas — alguns escolhidos por sorteio, outros por ordem de chegada — receberam convites para o evento, e apenas um pequeno grupo autoridades de outros ramos do governo comparecerá.

O presidente da Suprema Corte, John G. Roberts Jr., será o único membro da Suprema Corte presente no evento, de acordo com uma porta-voz do tribunal.

Em vez da presença total do Estado-Maior Conjunto, o General Mark A. Milley, que é o presidente, comparecerá, junto com o Secretário de Defesa Lloyd J. Austin III.

Sem o privilégio tradicional de poder convidar alguém para se sentar na galeria da Câmara para o discurso, alguns legisladores recorreram a convites remotos.

A convidada virtual da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, é uma médica que dirige um centro de saúde comunitário para asiático-americanos e habitantes das ilhas do Pacífico em sua cidade natal, San Francisco. A representante da deputada californiana Sara Jacobs será uma trabalhadora de cuidados infantis.

Mas o próprio Capitólio estará mais vazio do que nunca para o discurso. O sargento de armas da Câmara pediu que aqueles que não têm ingresso para comparecer ao evento — inclusive legisladores — que deixem o prédio até as 17h.

Os preparativos incomuns prometem dar um clima surreal ao que geralmente é um ritual elaborado e tradicional em Washington. Esse é o mais recente lembrete dos desafios enfrentados por Biden, que assumiu o cargo durante um dos períodos mais difíceis e traumáticos da história americana moderna. / NYT.