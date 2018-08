Discurso de Maduro em evento com militares é interrompido na Venezuela

Um discurso do presidente da Venezuela , Nicolás Maduro, foi interrompido de forma abrupta neste sábado, 4, sem que se saibam os motivos do cancelamento.

O chavista falava sobre a economia venezuelana em um ato em homenagem ao aniversário de 81 anos da fundação da Guarda Nacional Bolivariana (GNB) quando o áudio foi cortado e militares presentes na plateia deixaram às pressas o local.

De acordo com Miguel Pérez Abad, chavista que preside o banco estatal Bicentenário, Maduro e outros assessores estão bem. Abad disse ainda que em breve o governo deve se pronunciar sobre o incidente.

En breve nuestro gobierno nacional estará informando sobre lo ocurrido en la av. Bolívar, Calma y tranquilidad nuestro presidente @NicolasMaduro esta bien al igual que todo el alto mando político militar de la revolución — Miguel Pérez Abad (@MiguelPerezAbad) 4 de agosto de 2018

Segundo o diário venezuelano El Nacional, a câmera que transmitia o discurso deixou de filmar Maduro de repente. "Faço um chamado à Venezuela honesta e trabalhadora. Vamos apostar no bem do nosso país. Chegou a hora da recuperação econômica", disse o presidente antes da interrupção do discurso.

Ele estava ao lado da primeira-dama, Cilia Flores, e diversos membros da cúpula militar. No vídeo, o líder chavista e sua mulher olham para cima antes de a transmissão ser cortada. Cilia chega a se assustar e segurar o braço de um militar do seu lado.

ÚLTIMA HORA | VIDEO - Situación irregular en la avenida Bolívar de Caracas durante Cadena Nacional de Maduro en acto con la GNB. VTV cortó de emergencia la transmisión oficial. pic.twitter.com/SMZeFZlRv4 — Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) 4 de agosto de 2018