Discurso de Mujica vira reggae em rede social As palavras do presidente uruguaio, José Mujica, na reunião do G-20, em junho, viraram um reggae de sucesso em uma rede de compartilhamento de música online. Não se sabe, porém, quem é o autor do Dub de Pepe, que se identificou como "Mooheekah".