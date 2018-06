Discurso de Netanyahu no Congresso será 'destrutivo', diz assessora de Obama

GABRIELA KORMAN, COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS, Estadão Conteúdo

Susan Rice declarou em entrevista ao canal de televisão PBS na terça-feira que ao aceitar o convite para discursar, feito por líderes Republicanos no Congresso, Netanyahu "injetou um grau de partidarismo" em um relacionamento que deveria estar acima disso. "A relação sempre foi bipartidária e deve seguir assim", disse a assessora.

A declaração de Rice é considerada uma das críticas mais contundentes ao discurso de Netanyahu e o impacto negativo que ele pode gerar nas relações entre Israel e os Estados Unidos. A fala do primeiro-ministro israelense foi agendada sem o conhecimento do Departamento de Estado norte-americano, fato que o governo considera um desvio no protocolo diplomático.

Netanyahu pretende falar sobre o Irã em uma sessão conjunta das câmaras no dia 3 de março. O governo norte-americano acredita que a visita tem como meta impedir um acordo nuclear dos Estados Unidos com o Irã - o grande objetivo da política externa de Obama.

"Eu lamento que o convite para discursar no Congresso seja visto por alguns como um ato político ou partidário. Eu posso garantir que a minha intenção ao aceitar o convite é falar sobre o medo de Israel em relação a um possível acordo nuclear com o Irã que pode ameaçar a sobrevivência do meu país", escreveu Netanyahu em uma carta para os senadores Democratas Dick Durbin e Dianne Feinstein.

Deputados e senadores Democratas afirmaram que não vão assistir ao discurso de Netanyahu, pois o consideram uma afronta ao governo, que está envolvido em negociações com o Irã sobre seu programa nuclear.

Não há planos de Obama para se reunir com Netanyahu na próxima semana. A Casa Branca tem uma política de não se encontrar com líderes quando eleições no país estão próximas. Em Israel, as eleições estão marcadas para o dia 17 de março.