Discurso na ONU enfatizará ameaça do Irã, diz Netanyahu

No entanto, não menos importante será a oportunidade para Netanyahu mostrar ao mundo que, apesar da recente tensão com Washington sobre seu pedido de que os EUA apresentem Teerã com "linhas vermelhas", os dois aliados estão igualmente determinados a impedir o Irã de se tornar uma nação nuclear.

"Vou reiterar que o país mais perigoso do mundo não deve ser autorizado a armar-se com a arma mais perigosa do mundo", disse o premiê no domingo, referindo-se a sua viagem à ONU.

Desde que assumiu o cargo em 2009, Netanyahu tem sempre colocado a "ameaça iraniana" na vanguarda da sua política externa, repetidamente advertindo sobre o programa nuclear civil de Teerã, que Israel e boa parte do Ocidente acreditam que poderia levar à capacidade de produzir armas atômicas. As informações são da Dow Jones.