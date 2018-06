Discurso sobre Estado da União nos EUA será em 12/2 O presidente da Câmara, o republicano John Boehner, convidou formalmente nesta sexta-feira o presidente Barack Obama para fazer o discurso do Estado da União no dia 12 de fevereiro. No convite, aceito por Obama, o presidente vai falar sobre seus planos para o futuro diante do Congresso. O discurso, feito anualmente no final de janeiro exceto em anos de posse, ocorrerá três semanas após Obama assumir seu segundo mandato na Casa Branca.