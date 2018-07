Discurso sobre Estado da União tratará de economia

O presidente dos EUA, Barack Obama, deve adotar um tom de campanha em seu discurso sobre o Estado da União, considerado o mais importante do ano, na noite de hoje. Os temas principais, segundo assessores, seriam a economia, considerada a prioridade dos eleitores, de acordo com pesquisas, e os "valores americanos".

Segundo o porta-voz, Jay Carney, Obama insistirá que seu objetivo é construir um país e uma economia onde se valoriza o trabalho duro. "O presidente deve indicar que não podemos aguardar outro ano para agir, esperando que as eleições resolvam nossas diferenças", afirmou.

Ainda segundo o porta-voz, o discurso não abordará os planos de reeleição do presidente. Questões internacionais, como o impasse nuclear iraniano e a operação que matou Osama bin Laden, também devem integrar o pronunciamento de Obama.

O discurso, que começará às 21 horas (meia-noite no horário de Brasília), será o último deste mandato de Obama, que em novembro tentará se reeleger presidente.

Com as primárias republicanas cada vez mais incertas, o presidente tem evitado entrar em choque com seus possíveis adversários, apesar das duras críticas que vem recebendo nos debates republicanos.