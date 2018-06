Discussões 'urgentes' sobre Genebra 2 estão ocorrendo, diz Ban Ki-moon

NAÇÕES UNIDAS - O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, afirmou nesta segunda-feira, 20, que discussões "urgentes" estão sendo realizadas sobre a conferência de paz da Síria depois que o principal grupo opositor sírio ameaçou boicotar a reunião.

"Estão ocorrendo discussões intensas e urgentes. Terei mais coisas a dizer no fim do dia", disse Ban ao Conselho de Segurança da ONU. Na noite de domingo, o secretário-geral surpreendeu a Coalizão Nacional Síria ao convidar o Irã para a conferência, apelidada de "Genebra 2".

Nesta segunda-feira, o grupo afirmou que não participaria da conferência se o Irã estivesse presente e deu um prazo para que a ONU retire o convite feito à Teerã. "Nós estamos dando um prazo até 17h (horário de Brasília) para o convite ser retirado", disse à Reuters Anas Abdaho, integrante do comitê político da Coalizão Nacional.

Abdah reiterou que a Coalizão aceitaria a participação do Irã apenas se o país "afirmar publicamente que irá retirar suas forças, comprometendo-se totalmente com o acordo de Genebra 1 e comprometendo com a implantação de qualquer resultado de Genebra 2".

O acordo alcançado em Genebra em 2012 pede um governo de transição para a Síria, que os países ocidentais e a oposição entendem pressupõe que o presidente sírio Bashar Assad deve deixar o poder.

Integrantes da coalizão disseram reservadamente à Reuters que ninguém espera que o Irã atenda qualquer dos termos exigidos. O Irã é o principal suporte estrangeiro de Assad e sua presença tem sido uma das questões mais debatidas na preparação da conferência./ REUTERS e EFE