Disparo de navio dos EUA na costa de Dubai mata um

DUBAI - Um funcionário do consulado dos Estados Unidos em Dubai disse nesta segunda-feira, 16, que uma embarcação norte-americana disparou contra um barco pequeno na costa dos Emirados Árabes Unidos, matando uma pessoa e deixando três feridas.

A fonte não forneceu maiores detalhes, mas aparentemente o barco foi considerado, erroneamente, uma ameaça nas águas do Golfo Pérsico, não muito longe das fronteiras marítimas do Irã.

Um funcionário do serviço de resgate do país confirmou o número de vítimas. Ele falou em condição de anonimato em razão da sensibilidade do incidente entre os dois aliados.

A 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos, baseada no Bahrein, informou que abriu uma investigação sobre o incidente desta segunda-feira. A embaixada dos Estados Unidos em Abu Dabi não comentou o caso.

Com AP