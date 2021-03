Disparo de projétil causa incêndio em terminal de petróleo saudita

RIAD - Um projétil atingiu um terminal de petróleo na cidade saudita de Jizan e causou um incêndio no local, segundo anunciou o Ministério de Energia do país nesta sexta-feira, 26 (hora local, quinta-feira em Brasília), sem especificar os responsáveis. “O disparo de um projétil contra o terminal de distribuição de Jizan causou um incêndio em um de seus armazéns”, afirmou o ministério em nota publicada pela Agência Saudita de Imprensa, especificando que o incidente não causou vítimas.

Ao longo desta quinta-feira, a coalizão liderada pela Arábia Saudita que combate as forças houthis no Iêmen declarou ter interceptado e destruído vários drones carregados de explosivos direcionados ao território saudita, informou a TV estatal. A coalizão afirmou que houthis, alinhados com o Irã, tentaram atingir universidades em Najran e Jazan, cidades sauditas próximas da fronteira com o Iêmen. A coalizão disse ter destruído um drone que tinha como alvo Najran e seis drones adicionais disparados pelos houthis que visavam o reino. De acordo com o Ministério de Energia da Arábia Saudita, um desses projéteis pode ter atingido a estação.

Leia Também Guia dos ataques na Arábia Saudita: quem são os Houthis e por que o Irã é responsabilizado

Os ataques acontecem dias após Riad apresentar uma nova iniciativa de paz que inclui um cessar-fogo em todo o país. Os houthis recentemente intensificaram os ataques de drones e mísseis contra a Arábia Saudita, incluindo instalações de petróleo, e fizeram uma ofensiva terrestre para tomar a região de Marib, rica em gás, do Iêmen. A coalizão respondeu com ataques aéreos a instalações militares houthis.

O Iêmen está mergulhado na guerra desde março de 2015, quando a coalizão liderada pelos sauditas interveio após os rebeldes expulsarem o governo de Saana. O conflito é considerado na região uma guerra por procuração entre a Arábia Saudita e o Irã. Os houthis, que agora controlam a maior parte do norte do Iêmen, negam ser fantoches de Teerã e dizem que estão lutando contra um sistema corrupto e a agressão estrangeira./AFP e Reuters