Disparos de artilharia matam pelo menos 12 civis em Donetsk

Disparos de artilharia no reduto rebelde de Donetsk mataram pelo menos 12 civis na tarde desta sexta-feira (horário local), informou a Prefeitura, afirmando que os confrontos entre separatistas pró-Rússia e tropas do governo se intensificaram.

Cinco pessoas foram mortas enquanto esperavam por ajuda humanitária do lado de fora de um centro comunitário e duas pessoas morreram no mesmo bairro, quando um morteiro caiu perto de um ponto de ônibus. Quando o repórter da Associated Press chegou ao centro comunitário, os corpos já haviam sido levados. Outras cinco pessoas perderam a vida em disparos esporádicos de artilharia no oeste da cidade.