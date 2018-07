Disparos do governo iemenita deixam 8 mortos em Taiz Um ativista do Iêmen e um médico disseram que disparos feitos por forças do governo que lutam contra beduínos deixaram oito mortos e feriram mais de 150 pessoas nas últimas 24 horas, na cidade de Taiz, no sul do país. Os combates entre forças leais ao presidente Ali Abdullah Saleh e os beduínos rebelados prosseguem há semana em Taiz, um dos epicentros da revolta que começou em fevereiro contra os 33 anos do regime de Saleh.