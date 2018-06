Disparos ocorrem perto de base dos EUA no Japão

"Objetos voadores foram lançados perto da base aérea dos EUA de Yokota", afirmou um porta-voz da Polícia Metropolitana de Tóquio. A polícia informou ter encontrado tubos de aço, fios e baterias no local.

Ainda não está claro quem foi responsável pelo incidente próximo à maior base militar dos EUA no Japão. "Nós podemos confirmar que houve o lançamento de um dispositivo improvisado fora de Yokota durante a noite", afirmou a base área de Yokota, em comunicado, segundo informou a BBC.

A televisão pública NHK reportou que os tubos de aço foram encontrados em um campo a 300 metros da base aérea. A televisão informou que as autoridades suspeitam que um grupo da esquerda radical esteja por trás do incidente, conforme informou a BBC.

Nos últimos dias a tensão na região tem se incrementado com a expansão do espaço aéreo da China, alcançando uma área que abriga ilhas controladas pelo Japão. Ontem, Coreia do Sul, China e Japão sobrevoaram as ilhas com aviões militares, assim como os EUA já haviam feito mais cedo na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.