Disparos são ouvidos no aeroporto de Kiev após Putin anunciar operação militar na Ucrânia

Pouco depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter autorizado uma operação militar no leste da Ucrânia, a imprensa local relatou disparos nos arredores do Aeroporto de Kiev. Todos os voos saídos do terminal foram cancelados e passageiros e funcionários retirados dali.

Explosões foram ouvidas também no estratégico porto de Mariupol, no sudeste do país. Mais cedo, o governo da Ucrânia tinha decidido fechar o espaço aéreo do país para aviação civil em virtude do risco de conflito por 24 horas.

Um site de rastreamento de voos comerciais mostrou que um Boeing 787 da El Al israelense de Tel-Aviv para Toronto saiu abruptamente do espaço aéreo ucraniano antes de fazer um desvio sobre a Romênia, Hungria, Eslováquia e Polônia. A única outra aeronave rastreada sobre a Ucrânia é um avião de vigilância não tripulado RQ-4B Global Hawk dos EUA que começou a voar para o oeste, após as restrições de voo sobre o território ucraniano.

"A Rússia lançou uma invasão em larga escala da Ucrânia e está atacando cidades com armas, disse o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, em um tuíte nesta quinta-feira. A Interfax Ucrânia relatou ataques com foguetes contra instalações militares em toda a Ucrânia e disse que tropas russas haviam desembarcado nas cidades portuárias do sul de Odessa e Mariupol.

"Putin acaba de lançar uma invasão em grande escala da Ucrânia. Cidades pacíficas ucranianas estão sob greve", disse Kuleba, referindo-se ao presidente russo, Vladimir Putin. "Esta é uma guerra de agressão. A Ucrânia se defenderá e vencerá. O mundo pode e deve parar Putin. A hora de agir é agora."

O ataque russo ocorre algumas horas depois de a Rússia afirmar ter recebido um pedido de ajuda dos separatistas pró-Rússia para, segundo eles, combater o Exército ucraniano e "repelir a agressão das forças armadas e formações da Ucrânia", embora autoridades em Kiev digam que não houve tal agressão, e nenhuma está planejada.

Desde janeiro o governo americano vem alertando que uma invasão russa é "iminente", mas nesta semana a situação ganhou uma nova escalada após Putin reconhecer as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk como independentes.

Autoridades dos Estados Unidos, da Otan e da União Europeia disseram na terça-feira, 22, que as forças russas começaram a invadir essas regiões controladas por separatistas apoiados pelo Kremlin, que Putin disse reconhecer como independentes.

Nesta quarta-feira, mais cedo, o Parlamento ucraniano aprovou por ampla maioria o estado de emergência proposto por Zelenski, mobilizando seus reservistas de 18 a 60 anos, e Kiev anunciou que havia sido vítima de um novo ataque cibernético em massa.

Sanções

Na comunidade internacional, a União Europeia anunciou, por seu papel no reconhecimento das regiões separatistas da Ucrânia, sanções contra o ministro da Defesa e os chefes militares russos, o chefe de gabinete do Kremlin, o ministro do Desenvolvimento Econômico e a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. As sanções publicadas no Diário Oficial da UE consistem no congelamento de bens e na proibição de vistos contra os afetados.

Por sua vez, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira sanções contra a empresa encarregada de operar o gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha. A medida foi anunciada após Berlim suspender o controverso gasoduto, um dia antes.

No dia anterior, os EUA já haviam tornado públicas as medidas contra os bancos e oligarcas russos, denunciando o "início de uma invasão russa" na Ucrânia. A Rússia prometeu uma resposta "forte" e "dolorosa" às sanções americanas.

As medidas permanecem modestas em comparação com as anunciadas no caso de uma invasão, e Moscou tem quase US$ 640 bilhões em reservas cambiais e US$ 183 bilhões em um fundo soberano para lidar com elas.

Refugiados

Kiev vem há oito anos lutando contra os separatistas no leste do país, um conflito que já deixou mais de 14 mil mortos. Muitos temem que a crise possa culminar no pior conflito na Europa desde 1945, quando terminou a 2ª Guerra.

A ofensiva russa pode desencadear uma nova crise de refugiados com até 5 milhões de pessoas deslocadas, alertou a embaixadora americana na ONU em Nova York.