Disputa bloqueia órgão do Mercosul A crise paraguaia chegou ontem a Montevidéu após o Parlamento do Mercosul, o Parlasul, que fica na capital uruguaia, ter sido impedido de discutir a crise paraguaia. O prédio do órgão fora inicialmente trancado sob ordens do governo do Uruguai. Depois, deputados argentinos boicotaram a sessão. / AFP