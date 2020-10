Disputa na sobriedade: Trump e Biden afirmam nunca terem tomado bebidas alcoólicas

Adam Nagourney, The New York Times

Pela primeira vez na história moderna, a eleição presidencial americana será protagonizada por dois abstêmios. Tanto Donald Trump quanto o democrata Joe Biden afirmam nunca terem ingerido algum tipo de bebida alcoólica.

A ausência de qualquer nível de ebriedade na disputa presidencial deste ano evidencia o hábito cada vez menos do comum da ingestão de álcool entre políticos. Além de conscientes da exposição em tempos de Twitter e smartphones, existem as demandas diárias de uma campanha incessante.

Apesar de possuírem características completamente opostas, Biden e Trump compartilham algumas similaridades. De acordo com biógrafos e pessoas que acompanharam de perto suas trajetória, ambos cresceram em famílias impactadas pelo alcoolismo, o que os tornaram pessoas mais caseiras.

Porém, mais do que tudo, o fato de serem abstêmios é a prova de que dois homens extremamente ambiciosos calculam que o álcool os colocaria em desvantagem, seja no mundo da política, no desenvolvimento da cidade de Nova York ou na administração de um cassino.

“Esses são dois homens intensamente competitivos que fizeram um julgamento no início de suas carreiras de que seu caminho para o sucesso seria se levarem às posições que desejavam”, disse Evan Osnos, autor de uma biografia recém-concluída de Biden. “Isso não deixou muito espaço para ficar ébrio", completa.

Biden e Trump raramente discutem o hábito de não beberem. O presidente americano uma vez brincou sobre o fato de nunca ter tomado um copo de álcool na vida. "Imagina se eu bebesse. Eu seria um desastre."

Essa não é a primeira vez que os EUA terão um presidente que não bebe. Rutherford B. Hayes, William H. Harrison e George W. Bush eram conhecidos por sua abstinência. Já Richard Nixon, Lyndon Johnson e Martin Van Buren eram notórios por apreciarem coquetéis.

Entretanto, este confronto de candidatos pode ser um pouco desconcertante para alguns em Washington. A capital é um lugar onde o álcool sempre esteve em evidência como um combustível para fazer negócios, legislar ou socializar.

“Dois terços dos americanos bebem álcool”, disse Garrett Peck, guia que lidera passeios turísticos em famosos locais onde se bebe na capital do país e escreveu extensivamente sobre o uso de álcool em Washington. “E a maioria dos moradores de Washington bebe álcool também. Faz parte da cultura da cidade. ”

O álcool não é tão importante para a vida em Washington como antes, admitiu Peck, enquanto contemplava a mudança na cultura política que levou a maioria dos membros do Congresso a voltar para casa nos fins de semana. Essa mudança cultural tem sido frequentemente culpada pelo amargo partidarismo no Capitólio, uma vez que a socialização nos corredores do fim de semana praticamente desapareceu.

“No Congresso de hoje, nem tanto”, disse ele. “Eu gostaria que fosse mais um fator.”

Ao longo dos anos, Trump disse que o principal motivo pelo qual ele não bebe é porque testemunhou seu irmão Fred lutar contra o alcoolismo e depois morrer por causa dele. O hábito de seu irmão atraiu a desaprovação de seu pai, o que também impressionou Trump, um filho que sempre se esforçou para obter a aprovação de seu pai obstinado, segundo seus biógrafos.

Gwenda Blair, que escreveu sobre Trump e sua família, disse que o presidente percebeu no início de sua carreira que a abstinência lhe daria uma vantagem no brutalmente competitivo mercado de incorporação imobiliária de Nova York. Mais tarde, como dono de um cassino em Atlantic City, ele se deu conta da tradição de oferecer aos jogadores bebidas grátis para encorajá-los a abandonar suas inibições e ficar perto da mesa de jogo e das máquinas caça-níqueis.

“Enquanto eles estão virando goles de uísque, Trump está bebendo Cocas Diet”, disse ela. "Trump é um cara tão competitivo que seu treinador do ensino médio disse que ele era o garoto mais treinável que já ensinou porque, ao contrário da maioria das crianças, Donald se lembrava do que precisava fazer para vencer."

Por outro lado, Biden não é menos motivado. O candidato falou sobre se tornar presidente quando jovem e esta é a terceira vez que ele procurou concorrer ao cargo. Ele também é um homem autodisciplinado, como demonstrou ao superar a gagueira. Enquanto Trump fala em perder seu irmão para o alcoolismo, Biden cresceu em uma casa repleta de pessoas que bebiam, principalmente seu tio Edward.

“Há alcoólatras o suficiente na minha família”, disse ele uma vez, quando questionado por que não bebia.

Osnos disse que Biden deixou claro acreditar que "há um componente genético nisso e que é de família. Não é um salto conectar isso também às lutas que seu filho Hunter teve com o vício.”

Entre os outros participantes dos dois principais ingressos da festa este ano, o vice-presidente Mike Pence também não bebe álcool, deixando a senadora Kamala Harris como a única que bebe às vezes.

Segundo muitos relatos, Biden e Trump nunca se sentiram excluídos por não participarem do ritual de beber. Timothy L. O’Brien, outro biógrafo de Trump, disse sobre o presidente: “Não acho que ele se importe”.

“Ele nunca foi alguém que gosta de ir a uma festa e se socializar”, acrescentou O’Brien. “A noite ideal dele é sentar em frente a uma TV assistindo a um evento esportivo com um hamburger. Essa é a garrafa de vinho dele."

Apesar de toda a conversa sobre o caráter na política americana, Tim Naftali, historiador presidencial disse que, nesta eleição, a maioria dos eleitores provavelmente não se preocupa com os hábitos de beber de seus candidatos presidenciais.

“No início do século XX, muitos eleitores ficariam maravilhados com o fato de ambos os candidatos serem abstêmios”, disse ele. “Não acho que isso tenha importância no século XXI. Existem outras maneiras melhores de avaliar o caráter de um indicado.”