Disputa no Sudão só acabará com adesão a acordo O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, disse que seu país só resolverá a disputa de fronteira com o Sudão do Sul por meio da adesão ao acordo medidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), segundo o qual o Sudão do Sul ganhou sua independência em junho de 2011, após décadas de guerra civil. As declarações de al-Bashir foram reportadas pela agência de notícias Suna.