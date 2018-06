Disputa pelo aeroporto de Alepo se intensifica A batalha pelo aeroporto de Alepo se intensificou ontem, com as tropas do regime de Bashar Assad tentando reverter os recentes ganhos dos rebeldes no nordeste da Síria. Os opositores dizem que o confronto está concentrado em uma rodovia que liga a cidade ao aeroporto. Os rebeldes tomaram a rodovia, usada pelo governo para transportar suprimentos para uma base militar dentro do aeroporto.