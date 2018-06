Disputa por ilhas faz crescer tensão entre Pequim e Manila As relações entre China e Filipinas pioraram nos últimos dias em razão da disputa pelas Ilhas Huangyan no Mar do Sul da China. Ontem, a mídia estatal chinesa afirmou que a maioria das agências de viagem do país cancelou seus pacotes para as Filipinas. Pequim também emitiu um alerta oficial para seus cidadãos que vivem em território filipino em razão de protestos contra a China marcados para os próximos dias. No mês passado, um incidente entre as Marinhas dos dois países já havia revivido a disputa pelo território marítimo, rico em peixes, petróleo e gás. A situação se agravou esta semana, quando um programa de notícias da TV estatal chinesa (CCTV) se referiu às Filipinas como território chinês. Postado na internet, o vídeo revoltou os filipinos. / REUTERS