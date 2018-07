Disputa por terras na China se espalha pelo oeste, diz estudo

O crescente descontentamento sobre demolições forçadas e corrupção aumentou o nervosismo entre autoridades determinadas a defender o governo, do Partido Comunista, e fazer de modo mais suave possível a transição para uma geração mais jovem de líderes.

A China enfrenta no ano que vem uma transição de liderança, com o presidente Hu Jintao devendo se aposentar do partido no segundo semestre e da presidência no mês de março seguinte.

A pesquisa, envolvendo 1.700 famílias em seis províncias chinesas, descobriu que as disputas sobre aquisição de terra atingiram novo pico em meio ao crescente desenvolvimento em toda a China e foi a principal causa de confrontos rurais, segundo a Outlook Weekly, revista publicada pela agência estatal Xinhua.

"A partir do segundo semestre de 2002, a China entrou em uma nova rodada de período de crescimento econômico elevado, portanto, entrando em um período de altos incidentes de disputas locais por aquisição de terra, e esses se espalharam do leste até para regiões no oeste", disse o acadêmico Dong Xiaodan, da Universidade Remnin, instituição que conduziu a pesquisa.

Em setembro, milhares de moradores da região de Lufeng, no sul chinês, protestaram e atacaram órgãos do governo em um forte aumento da violência por causa de desapropriações de terra.

Atualmente, as disputas de terra estão entre as questões mais explosivas que a China enfrenta, já que os preços crescentes são um grande incentivo para corrupção e levam a redes envolvendo autoridades e empresários ansiosos por mais terras agrícolas para obras.

Estatísticas oficiais sobre conflitos rurais na China são difíceis de obter, mas um ex-subeditor-chefe do jornal oficial do partido, o Diário do Povo, disse que o número de "incidentes em massa" na China, um eufemismo oficial para desordem social, ficou consistentemente acima de 90.000 por ano de 2007 a 2009.

(Reportagem de Sisi Tang)