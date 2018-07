Disputa tem início em Iowa As primeiras primárias americanas estão marcadas para o dia 6 de fevereiro, no Estado de Iowa. A oficialização da candidatura democrata - provavelmente a confirmação do nome do presidente Barack Obama - será feita na convenção do partido, no dia 3 de setembro de 2012, na Carolina do Norte. A homologação de seu adversário, o candidato republicano, será na convenção do partido, marcada para 27 de agosto de 2012, em Tampa, na Flórida.