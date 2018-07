Disputa terá dois turnos A primeira eleição direta para presidente do Egito começa nos dias 23 e 24. Se nenhum dos candidatos conseguir mais de 50% dos votos no primeiro turno, uma disputa final ocorrerá em meados de junho. Uma semana depois, o vencedor deve ser anunciado e, no dia 1.º de julho, a junta militar que governa o Cairo será dissolvida - pelo menos é o que prevê o calendário oficial. No segundo semestre, uma nova Constituição será formulada.