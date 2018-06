Dissidente chavista entra com processo contra presidente Um dissidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) entrou com um recurso no Tribunal Superior de Justiça (TSJ) para declarar vaga a presidência do país. Eloy Tarazona, que rompeu com o presidente Hugo Chávez em razão de uma disputa política regional no Estado de Bolívar, considera que o líder bolivariano abandonou o cargo para se tratar de um câncer. Ele defende que o posto seja entregue ao presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello. O Parlamento autorizou as viagens de Chávez, mas o presidente não transferiu poderes para o vice Elías Jaua. / AP