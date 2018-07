Dissidente chinês cego está sob proteção dos EUA

Alguns ativistas disseram que Chen está na embaixada dos Estados Unidos, depois de escapar de uma prisão domiciliar de 18 meses na província de Shandong, nesta semana. Autoridades dos Estados Unidos e da China se recusaram a comentar o caso.

Cegado por uma febre na infância, Chen ficou preso durante quatro anos por expor abortos forçados e fertilizações no país. Desde sua libertação, em setembro de 2010, autoridades o confinaram em casa, apesar da falta de fundamentos legais para fazê-lo.

Na tarde de sexta-feira (horário local), o ativista Bo Fu, da ChinaAid, disse que Chen Chen se encontrava "num local 100% seguro". "Agora estou livre. Mas minhas preocupações não acabaram", disse Chen em um vídeo gravado esta semana por ativistas e parcialmente reproduzido no YouTube. "Minha fuga pode dar início a uma violenta vingança contra minha família."

Chen é muito admirado entre ativistas que, liderados pelo blogger He Peironge, fizeram no ano passado uma campanha para divulgar seu caso e encorajar os chineses a ajudarem a retirá-lo do vilarejo de Dongshigu. Até mesmo o ator hollywoodiano Christian Bale tentou visitá-lo mas, como muitos outros, foi impedido pela segurança local. As informações são da Associated Press. (Equipe AE)