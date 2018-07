Dissidente chinês Fang Lizhi morre nos EUA

Um dos principais astrofísicos chineses, Fang e sua mulher ficaram escondidos na embaixada dos EUA por 13 meses depois da repressão. No exílio, ele atuava como professor na Universidade do Arizona, em Tucson.

A mulher de Fang, Li Shuxian, confirmou para a Associated Press, em Pequim, que Fang morreu na sexta-feira, em Tucson.

Fang inspirou uma geração, disse seu amigo Wang Dan, também em exílio nos EUA, que anunciou a morte do colega no Facebook e Twitter. "Eu espero que o povo chinês nunca se esqueça que uma vez houve um pensador como Fang Lizhi". "Um dia a China ficará orgulhosa de ter tido Fang Lizhi". "Fang é meu professor espiritual e sua morte tem um forte impacto sobre mim", escreveu Wang. As informações são da Associated Press.