Dissidentes lançam panfletos em balões Um grupo de desertores da Coreia do Norte lançou ontem do lado sul-coreano da fronteira milhares de folhetos contra o processo de sucessão realizado no país comunista após a morte do ex-líder norte-coreano Kim Jong-il. Um comitê especial formado por ONGs e grupos de direitos humanos enviou para o Norte a propaganda contrária à sucessão presa em balões de hélio.