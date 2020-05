Distanciamento social uma semana antes poderia ter salvado 36 mil vidas nos EUA

Se os Estados Unidos tivessem começado a impor medidas de distanciamento social uma semana antes, em março, cerca de 36.000 pessoas a menos teriam morrido na pandemia, segundo um estudo da Universidade de Columbia, em Nova York.

Leia Também Um quarto dos americanos tem pouco ou nenhum interesse em vacina contra covid-19

De acordo com os pesquisadores, se o país tivesse começado a adotar o lockdown nas cidades e limitando o contato social em 1º de março, duas semanas antes de quando a maioria das pessoas começou a ficar em casa, a grande maioria das mortes do país - cerca de 83% - teria sido evitada.

O enorme custo de esperar para agir reflete a dinâmica implacável do surto que varreu as cidades americanas no início de março. Mesmo pequenas diferenças no tempo teriam impedido o pior crescimento exponencial, que em abril havia absorvido Nova York, Nova Orleans e outras grandes cidades, descobriram os pesquisadores.

"É uma grande, grande diferença", disse Jeffrey Shaman, epidemiologista da Columbia e líder da equipe de pesquisa. "Esse pequeno espaço de tempo, pegando a fase de crescimento, é incrivelmente crítico na redução do número de mortes".

Como medidas de controle anteriores poderiam ter salvado vidas

As descobertas da pesquisa tem como base modelos de doenças infecciosas que medem como o contato reduzido entre pessoas a partir de meados de março diminuiu a transmissão do vírus.

Em 16 de março, o presidente Donald Trump chamou os americanos a limitar as viagens, evitar aglomerações e ficar em casa longe da escola. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, fechou as escolas em 15 de março, e o governador do Estado, Andrew M. Cuomo, emitiu uma ordem de permanência em casa que entrou em vigor em 22 de março.

Mas em cidades como Nova York, onde o vírus chegou cedo e se espalhou rapidamente, essas ações foram tomadas tarde demais para evitar uma calamidade. A equipe de Shaman modelou o que teria acontecido se essas mesmas mudanças tivessem ocorrido uma ou duas semanas antes e estimou a propagação de infecções e mortes até 3 de maio.

Os resultados mostram que, à medida que os estados reabrem - todos os 50 estados diminuíram as restrições até quarta-feira - os surtos podem facilmente sair do controle, a menos que as autoridades monitorem de perto as infecções e imediatamente reprimam novas crises.

E mostram que todos os dias as autoridades esperavam impor restrições no início de março a um alto custo./ THE NEW YORK TIMES