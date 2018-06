Ditador diz a Annan que diálogo não terá êxito 'com terroristas' nas ruas O presidente Bashar Assad disse ontem ao ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan que "a Síria está pronta para tornar um êxito qualquer esforço honesto para encontrar uma solução para o evento que estamos testemunhando, mas nenhum diálogo ou iniciativa política pode ter êxito enquanto houver grupos terroristas armados operando e espalhando caos e instabilidade". Segundo os Comitês de Coordenação Local, Assad e Annan conversaram sobre um cessar fogo, a libertação de presos e acesso irrestrito para agências humanitárias. A TV estatal síria qualificou a atmosfera do encontro de "positiva". Em uma reunião no Cairo, os chanceleres da Rússia e da Liga Árabe chegaram a um acordo de cinco pontos pedindo à Síria que ponha fim à violência. O chanceler russo, Andrei Lavrov, disse que uma nova resolução no Conselho de Segurança da ONU tem chance de ser aprovada se não tiver como objetivo respaldar os grupos opositores armados.