DITADOR INOVA EM EXPURGO Nunca os norte-coreanos deram um fim tão explícito a um dos inúmeros rumores que cercam o país. Depois de confirmar no domingo o expurgo de Jang Song-thaek - tio, mentor e conselheiro do líder Kim Jong-un -, o regime divulgou ontem trechos de um vídeo em que o constrangido parente do ditador é preso diante de toda a cúpula do Partido Comunista.