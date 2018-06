Ditador norte-coreano e seu pai usaram passaportes brasileiros falsos para pedir vistos, diz agência

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un e seu pai, Kim Jong-il, morto em 2011, usaram passaportes brasileiros falsificados para requerer vistos de entrada em países ocidentais na década de 90, disseram cinco fontes de segurança de países europeus à agência Reuters nesta terça-feira, 28.

Embora seja razoavelmente conhecido que a família Kim viajasse com documentos falsos são raros os exemplos de quais documentos ele usavam. Cópias de passaportes brasileiros emitidos nos anos 90 foram obtidos pela Reuters, que não conseguiu provar se os documentos originais foram alterados em algum momento.

“Eles usaram passaportes brasileiros, com fotos de Kim Jong-un e Kim Jong-il como meio de obter vistos em embaixadas estrangeiras”, disse uma das fontes, que não revelou como os passaportes foram descobertos. “Isso mostra além da vontade de viajar possíveis rotas de escape da família Kim.”

Uma fonte do governo brasileiro disse à Reuters que os passaportes emitidos por embaixadas são tão legítimos quanto os confeccionados no País.

Os passaportes mostram fotos dos dois líderes. Kim Jong-il foi identificado como Ijong Tchoi e o atual ditador, na época um adolescente, como Josef Pwag. Nos documentos, os dois são registrados como naturais de São Paulo - cidade com grande colônia de imigrantes sul-coreanos. A imagem revela que os passaportes, emitidos em 1996, tinham validade de dez anos.

No documento brasileiro atribuído ao atual ditador, sua data de nascimento é 1 de fevereiro de 1983. Pouco se sabe sobre a real idade do ditador, mas especula-se que ele tenha nascido no começo dos anos 80. Seu pai nasceu em 1941, mas no documento consta a data de nascimento 4 de abril de 1940.

Ambos documentos foram usados para tentar obter vistos em ao menos dois países, mas a agência não conseguiu confirmar se os vistos foram de fato concedido.

Kim Jong-un teria estudado na Suíça quando jovem e visitado a filial japonesa da Disney no Japão ainda adolescente, segundo um jornal japonês, mas isso teria ocorrido antes da emissão do passaporte.

Há a suspeita de que pai e filho tenham viajado para o Brasil, Japão e Hong Kong, segundo as fontes ouvidas pela Reuters.

A embaixada da Coreia do Norte não se pronunciou. O Itamaraty afirmou que vai investigar o caso. / REUTERS