Ditaduras da América do Sul usaram máquinas de criptografia da CIA

As ditaduras militares sul-americanas usaram máquinas de criptografia de uma empresa suíça chamada Crypto AG durante a repressão em todo o continente no âmbito da Operação Condor. A Crypto era de propriedade secreta da CIA como parte de uma operação de décadas com a inteligência da Alemanha Ocidental.

Segundo o Washington Post, para coordenar a brutal campanha de repressão de dissidentes, as ditaduras de Argentina, Chile e outros países estabeleceram uma rede secreta de comunicações.

A rede fazia parte de uma onda mais ampla de violência, na qual freiras e padres eram presos, dissidentes eram jogados fora de aviões e milhares de vítimas “desapareciam”.

Para coordenar as ações, a agência de espionagem dos EUA estava, de fato, fornecendo equipamentos de comunicação fraudulentos para alguns dos regimes mais brutais da América do Sul e, como resultado, em uma posição única para saber a extensão de suas atrocidades.

A conexão da CIA com a operação Condor está detalhada em documentos obtidos pelo The Washington Post, bem como em arquivos adicionais desenterrados por pesquisadores do National Security Archive em Washington.

O que os documentos não mostram é qualquer esforço substancial das agências de espionagem americanas ou de altos funcionários ao serviço da inteligência para expor ou impedir que as violações dos direitos humanos fossem revelados.

O envolvimento da CIA com a Crypto - apelidada de Operação Rubicon pela agência, foi revelado na semana passada. O programa permitiu que as agências de espionagem dos EUA monitorassem as comunicações de dezenas de países da Europa, Ásia, África e América Latina ao longo de meio século.

Como resultado, os documentos destacam um dos eternos dilemas da espionagem: existe a obrigação de intervir ou expor ações ilegais ou violentas, mesmo que isso possa comprometer um fluxo precioso de inteligência?

Autoridades de inteligência disseram ao Washington Post que as revelações deste mês sobre a operação CIA-Crypto desencadearam conversas entre seus pares sobre esses problemas e preocupações sobre a exposição de um segredo de longa data, bem como notas de felicitações pelas realizações da Operação Rubicon.

"Questões éticas e morais são coisas em que você nunca para de pensar", disse Rolf Mowatt-Larssen, um ex-oficial sênior da CIA que esteve duas vezes em Moscou e serviu como chefe da divisão europeia da agência.

Mowatt-Larssen se recusou a discutir qualquer aspecto da operação Crypto, mas disse que tais programas inevitavelmente exigem que aqueles que os executam enfrentem dilemas difíceis.A espionagem é "sobre manipulação e traição", e muitas vezes envolve pesar os interesses nacionais contra o impacto sobre os indivíduos, disse ele. "O que você está fazendo no final vale o dano que está causando, o custo humano?"

Essas questões foram levantadas de maneira mais severa por outras operações da CIA que vieram à tona nas últimas décadas, incluindo o apoio da agência a grupos militantes na América Latina, o tratamento de detidos da Al Qaeda após os ataques de 11 de setembro de 2001 e suas campanhas de drones que mataram centenas de militantes, bem como um número desconhecido de civis, em países como Paquistão e Iêmen.

O programa Crypto era de coleta de informações, não de operações letais. Mesmo assim, o histórico interno detalhado da operação da CIA deixa claro que os espiões dos EUA enfrentaram dificuldades morais, éticas e até legais em quase todo momento. A CIA se recusou a comentar esta história.

Detalhes sobre a operação Crypto foram expostos na semana passada como parte de um projeto conjunto de reportagem envolvendo o The Post, a emissora pública alemã ZDF e o canal de notícias suíço SRF. Este artigo é baseado na história da CIA, um volume complementar elaborado pelo serviço de inteligência alemão, o BND, e entrevistas com oficiais atuais e ex-oficiais.

Nos últimos dias, a divulgação desses arquivos classificados levou a revelações posteriores de pesquisadores de segurança, que vasculharam registros públicos em busca de referências à Crypto ou seu fundador, Boris Hagelin. O National Security Archive, na Universidade George Washington, descobriu vários documentos mostrando que os países da América do Sul usavam máquinas Crypto.

Um artigo em sua coleção da Agência de Inteligência de Defesa, por exemplo, descreve os esforços das nações envolvidas na Operação Condor - incluindo Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai - para encontrar maneiras de compartilhar informações sobre alvos que eles queriam que fossem presos ou mortos.

Os serviços de segurança desses países estabeleceram uma rede de comunicações em conjunto usando máquinas de criptografia Crypto conhecidas como CX-52s. Em 1977, o grupo atualizou para modelos eletrônicos mais novos, de acordo com o relatório do DIA, que observa que "a Argentina forneceu o equipamento Hagelin Crypto H-4605 à Condortel", o nome da rede de comunicações secretas dos países.

O objetivo inicial dos países era um grupo rebelde multinacional operando na parte sul do continente. Mas com o tempo, a operação se transformou em uma ampla campanha envolvendo assassinatos em massa na América do Sul e assassinatos de supostos líderes rebeldes e exilados políticos na Europa e nos Estados Unidos.

Os documentos indicam que os funcionários da CIA ficaram alarmados com os abusos dos direitos humanos pelas juntas militares da América Latina. Um memorando de 1976 para o vice-diretor da CIA se refere a instruções enviadas aos embaixadores dos EUA na região para "expressar a séria preocupação do governo dos EUA com os supostos planos de assassinato previstos na" Operação Condor "".

Mas o mesmo memorando indica que as autoridades americanas estavam mais preocupadas com assassinatos além das fronteiras dos países envolvidos na Operação Condor do que com as vítimas na América do Sul.

A CIA também se concentrou amplamente em se proteger de "possíveis ramificações políticas adversas para a Agência, caso a Operação Condor se envolvesse em assassinatos e outras violações flagrantes dos direitos humanos".

Carlos Osorio, pesquisador do National Security Archive, disse que os documentos da Crypto reforçam a percepção entre os latino-americanos de que as autoridades americanas fizeram pouco para impedir o derramamento de sangue nas décadas anteriores. "Eles sempre suspeitaram da participação dos EUA, e o conhecimento é uma forma de participação", disse Osório. "Esta é a confirmação dessas suspeitas."

De maneira mais ampla, disse Osório, os documentos sugerem que a CIA e outros serviços de inteligência envolvidos na Crypto estavam visando predominantemente os países menos desenvolvidos e os do Hemisfério Sul. Nem a União Soviética nem a China compraram ou usaram máquinas de criptografia.

Às vezes, a história da CIA tem um tom confuso sobre os problemas da América do Sul. Osorio observa que a Argentina suspeitou que os dispositivos vendidos eram vulneráveis ​​e convocou funcionários da empresa para Buenos Aires. Entre eles, estava o diretor executivo da empresa, Heinz Wagner, entre um punhado de executivos da Crypto que sabiam que a Crypto era de propriedade da CIA.

"Os argentinos demonstraram preocupação" mostrando fraquezas no equipamento Crypto e "exigiram uma explicação", diz o documento. Wagner estava quase assustado. Esse era um regime que supostamente lançava dissidentes de aviões despojados de pára-quedas. Quem sentiria falta de um obscuro CEO suíço que não retornou de uma viagem de negócios? ”

Wagner, depois de modificar a máquina argentina, retornou com segurança, e Buenos Aires permaneceu na dobra de criptografia.

Anos depois, um funcionário da Crypto enfrentou uma provação mais angustiante quando foi preso pelo Irã em 1992. A aparente indiferença da CIA enfureceu as autoridades de inteligência alemãs, atrito que contribuiu para a dissolução de sua parceria clandestina um ano depois, quando a CIA comprou sua ações do BND.

Hans Buehler, um vendedor da Crypto, foi interrogado por nove meses por autoridades iranianas que se convenceram de que suas máquinas Crypto estavam comprometidas, de acordo com os arquivos da CIA. Como todos, exceto alguns funcionários da Crypto, Buehler não sabia nada sobre a companhia ser propriedade da CIA ou que seus dispositivos eram manipulados para que espiões americanos pudessem decifrar os códigos de outros países.

Na sede da CIA, a principal preocupação dos funcionários não era com o funcionário em risco da Crypto. "Em Langley, a questão era clara", de acordo com a história da CIA. "Quanto ele sabia sobre a propriedade da empresa? O que ele diria a seus carcereiros para sair do Irã? Quanto dano ele poderia causar?

Quando o Irã sinalizou que estaria disposto a libertar Buehler por US$ 1 milhão, a CIA recusou-se a contribuir, citando a política dos EUA de pagar resgate por reféns. Era uma posição eticamente distorcida para o governo dos EUA, apoiando-se em princípio contra o pagamento de resgate, sem nenhuma consideração evidente por sua culpabilidade em colocar um indivíduo em risco.

O BND finalmente pagou o resgate e buscou reembolso da CIA por anos sem sucesso. Buehler voltou à Suíça "traumatizado" e com raiva, de acordo com os documentos. Ele assinou um acordo para não discutir o que aconteceu durante sua prisão ou a natureza das suspeitas do Irã, mas logo começou a conversar com organizações de notícias e outros funcionários da Crypto sobre ambos.

Notavelmente, os funcionários da CIA endossaram um plano para processar Buehler - através de advogados contratados pela Crypto - para obrigar seu silêncio. "A estratégia era prolongar o processo por anos, na esperança de que Buehler se exaurisse e resolvesse fora dos tribunais", afirmam os arquivos da CIA.

Um confronto judicial só foi evitado quando Buehler concordou com um acordo que exigia que ele declarasse - falsamente, agora está claro - que não havia base para suas acusações de que a Crypto estava trabalhando com serviços de inteligência estrangeiros.

A Crypto concordou em pagar as taxas legais de Buehler e assinou um documento estipulando que ele precisava ficar longe da imprensa. "Toda violação custaria a ele" 100.000 francos suíços, de acordo com os documentos revelados da CIA. Buehler morreu em 2018.

Em uma conferência de segurança na semana passada em Munique nesta semana, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, disse que o Irã não ficou surpreso com as revelações de que Crytpo serviu de fachada para a inteligência dos EUA.

Em uma entrevista, ele indicou que o relacionamento de seu país com a Crypto foi interrompido quando as sanções ocidentais contra o país forçaram a Crypto a interromper as vendas há 20 anos atrás.

A lista de países visados ​​na operação Crypto sugere que os espiões dos EUA teriam tido uma visão abrangente dos desenvolvimentos turbulentos em vários continentes e décadas - massacres na Indonésia, abusos no apartheid na África do Sul e violentas repressões contra dissidentes empreendidos por Hosni Mubarak no Egito após o 1981 assassinato de Anwar Sadat.

"O conhecimento das atrocidades cria obrigações legais em casos extremos e obrigações morais em todos os casos", disse John Sifton, funcionário sênior da Human Rights Watch, um grupo de defesa. Sifton disse que os documentos da CIA e do BND justificam a reavaliação das respostas desses países às crises globais.