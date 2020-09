Dividida entre protestos, Kenosha vira palco para plataforma de lei e ordem de Trump 

Manifestantes contrários e a favor do presidente americano, Donald Trump, se concentram na cidade de Kenosha, no Estado de Wisconsin, que virou o centro da mais recente agitação social após um novo episódio de brutalidade policial contra um homem negro.

Com ruas bloqueadas por homens da guarda nacional para proteger a passagem do presidente, protestos de grupos opostos acontecem a pouco mais de um quarteirão de distância. Em frente a uma escola de ensino médio por onde Trump deve passar nesta terça-feira, 1º, eleitores do presidente levantam bandeiras e adereços com as cores dos Estados Unidos em apoio ao presidente.

Com a viagem a Kenosha, Trump pretende reforçar a plataforma de defesa da lei e da ordem. O plano de viagem da Casa Branca inclui encontro com policiais e visita a locais afetados pelos protestos -- na agenda do presidente, a palavra usada não é protestos ou manifestações, mas "riots", um termo mais próximo a "motins" ou "tumultos".

Trump desembarcou hoje na região mesmo após o pedido das autoridades locais para que ele adiasse a viagem sob medo de que a presença do republicano gerasse uma onda de confrontos e protestos violentos. A cidade tem vivido sob clima de tensão há quase 10 dias, desde que um policial branco deu sete tiros à queima-roupa em Jacob Blake, um homem negro, e gerou manifestações antirracismo.

“Eu não acho que há racismo sistêmico no país, meus amigos negros também não acham que há. Os democratas querem nos separar”, afirmou Danell Vincenti, uma mulher branca, de 53 anos, que usava um chapéu em formato de queijo na cabeça — a região é conhecida pela produção — com as letras MAGA (referência ao slogan do presidente “Make América Great Again”).

A maioria dos manifestantes pró-Trump não usa máscaras. “Os esquerdistas tentam criar uma histeria sobre o vírus”, afirma Mary Russel, também branca e moradora do norte de Illinois. Ao saber que o Estadão é um jornal brasileiro, Mary afirmou: “Seu presidente é o Bolsonaro, certo? Que gosta do Trump. Gostamos dele!”.

Já Colleen Connolly, uma professora de 55 anos, usava uma máscara com a palavra “vote” bordada nas manifestações desta tarde e um cartaz com o número de mortes por covid-19 no país: “185k” (185 mil). “Trump está inflamando a violência racial como distração por sua incompetência com o coronavírus”, diz a professora. Há mais protestos organizados ao longo do dia.

Na semana passada, um jovem de 17 anos que simpatiza com movimentos pró-polícia atirou contra uma multidão de manifestantes usando um fuzil AR-15. Ele matou duas pessoas e feriu gravemente uma terceira. Trump manteve o silêncio na semana passada sobre o caso. Ontem, em um briefing na Casa Branca, Trump defendeu o jovem e disse que ele estava tentando se defender. Kyle Rittenhouse foi preso e acusado de homicídio de primeiro grau intencional.

O governador de Wisconsin, o democrata Tony Evers, pediu que Trump cancelasse a visita, especialmente depois do confronto de manifestantes do dois lados em Portland causar uma morte no fim de semana. Wisconsin é um Estado-chave na eleição americana. Em 2016, Trump ganhou de Hillary Clinton por uma margem apertada de 23 mil votos e levou os 10 votos a que o Estado tem direito no Colégio Eleitoral. O Estado não votava em um republicano desde Ronald Reagan, em 1984. Até o início do ano, ele aparecia na frente de Joe Biden nas pesquisas de intenção de voto, mas desde a pandemia de coronavírus perdeu apoio e agora está mais de 6 pontos porcentuais atrás do democrata.

Para Entender Eleições nos EUA: entenda o processo eleitoral americano Saiba como funcionam bipartidarismo, prévias, escolha dos vices, colégio eleitoral, votos, apuração e pesquisas na disputa presidencial dos Estados Unidos

Críticos do presidente têm pedido que ele se comprometa com uma mensagem de pacificação, para tentar acalmar a agitação social das ruas em Kenosha e em outras cidades, como Portland. Em campanha à reeleição, Trump tem adotado o caminho oposto. Durante convenção partidária na semana passada, republicanos argumentaram que um eventual governo democrata significará caos, anarquia e pode "destruir subúrbios" e retirar o direito ao porte de arma no país.

“Seu voto decidirá se protegemos os americanos que cumprem a lei ou se damos rédea solta aos violentos anarquistas, agitadores e criminosos que ameaçam nossos cidadãos”, disse Trump na convenção.

A campanha democrata, por sua vez, tem abraçado parte da pauta dos manifestantes e defendido a necessidade de abordar o racismo sistêmico na sociedade americana e nas polícias. Os republicanos negam que os EUA sejam um país racista.

Biden não apoia, no entanto, uma das reivindicações dos manifestantes pela diminuição do financiamento da polícia. Depois dos ataques durante a convenção republicana, Biden e sua candidata a vice, Kamala Harris, têm condenado protestos violentos, em uma tentativa de responder aos eleitores as acusações feitas por Trump.

Ontem, Biden pediu que o presidente condene violência "dos dois lados". Mas em uma entrevista à Fox News antes de embarcar para Kenosha, Trump novamente minimizou as situações de violência policial ao comparar os policiais que atiram em cidadãos com um "engasgo" de um jogador de golfe sob pressão.

Para Entender O caso George Floyd Homem negro de 46 anos foi morto por policial branco durante abordagem; desencadeados pelo assassinato, protestos contra o racismo e a violência policial eclodiram nos EUA e no mundo

De uma maneira vaga, o presidente levantou uma teoria da conspiração ao dizer que "sombras escuras" controlam Joe Biden e as pessoas que estão nas ruas em protesto. “Alguém entrou em um avião de uma certa cidade neste fim de semana. E o avião estava quase totalmente lotado de bandidos, usando esses uniformes escuros, uniformes pretos, com equipamentos e isso e aquilo", disse Trump.

O tema da violência policial contra negros têm dominado atenções no país desde o fim de maio, quando protestos aconteceram em quase 200 cidades no país após o assassinato de George Floyd, em Mineápolis.