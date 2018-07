Dividido, peronismo mostra sua força

Desde que Juan Domingo Perón e o Partido Justicialista (Peronista) venceram as eleições presidenciais de 1946, passaram-se 65 anos. Nesse período, o peronismo governou a Argentina durante 32 anos e meio, exatamente metade do tempo.

O general e presidente Perón colocou sob sua égide grupos que iam da extrema direita à extrema esquerda, integrantes da elite econômica e sindicalistas, intelectuais de vanguarda e o mais ranço caudilhismo do interior do país. Nos últimos 36 anos, desde a morte de Perón, todos os setores internos do peronismo afirmam que são os verdadeiros representantes do pensamento do general. Em diversas ocasiões, ao longo das últimas seis décadas, recorreram até mesmo ao assassinato para eliminar seus rivais internos.

Atualmente o peronismo divide-se entre "kirchneristas", "menemistas", "duhaldistas", "peronistas federais", "peronistas dissidentes", "montoneros" e "cristinistas". No entanto, circunstancialmente um setor respalda o outro.

Carlos Reymundo Roberts, colunista do jornal La Nación e autor do livro Aguentem K, sobre as contradições do kirchnerismo, ironiza sobre a coesão que existe graças à força aglutinadora da "grife" PJ, afirmando que esta "é a força beatífica da doutrina comum" de Perón.

Nesta semana, Hugo Moyano, líder da Confederação Geral do Trabalho (CGT), a maior central sindical do país, organização que há 65 anos é peronista mas que nos últimos meses entrou em rota de colisão com Cristina, exigiu que o governo cumpra com a "doutrina do peronismo". O ministro do Trabalho, Carlos Tomada, replicou: "O kirchnerismo encarna os ideais nacionais e populares do peronismo!"

No entanto, a ensaísta Sylvina Walger, autora de uma ácida radiografia da era menemista - o best-seller Pizza com Champanhe - e de uma biografia não autorizada de Cristina Kirchner - Cristina, de presidente combativa a presidente fashion) -, afirmou que "o peronismo é como uma ameba que se adapta a todas as formas e climas para sobreviver". Perante os imbróglios ideológicos do peronismo, o escritor Jorge Luis Borges, anti-peronista, afirmava categórico: "Os peronistas não são bons nem ruins. São incorrigíveis!".