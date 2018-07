''Divórcio de conveniência'' na Guatemala De canhões a promessas milagrosas, políticos da América Latina já lançaram mão de tudo na corrida ao poder. Mas até agora, ninguém havia recorrido ao divórcio. Sandra Torres, ex-primeira-dama da Guatemala, está fazendo história. Há poucos meses ela desmanchou seu casamento com o presidente Álvaro Colom para tentar driblar a lei e concorrer à presidência nas eleições de 11 de setembro. A Constituição nega a parentes de presidentes o direito de sucede-los. É uma espécie de seguro antidinástico, recurso comum entre as democracias latinas já escaldadas com gerações de caudilhos e autocratas que sobem ao poder e não querem mais descer dele.