Divulgadas fotos do naufrágio de iate brasileiro na Antártida

Neste domingo, foram divulgadas fotos do naufrágio do iate de bandeira brasileira Mar Sem Fim na Antártida. Neste sábado, 7 de abril, o iate, do jornalista João Lara Mesquita, afundou na Baía Maxwell, diante da base chilena Presidente Eduardo Frei Montalva. Os quatro tripulantes do barco, entre eles Lara Mesquita, ex-diretor da Rádio Eldorado, foram resgatados e levados para a base. Depois foram levados a Punta Arenas, no Chile.

Autoridades chilenas informaram que o iate naufragou pela compressão sofrida pelo acúmulo de gelo ao seu redor e pelas condições meteorológicas adversas. Antes do acidente, Lara Mesquita, que estava fazendo um documentário sobre a Antártida, publicou em seu blog Mar Sem Fim: "A temperatura desceu para menos 9ºC. O furacão deve entrar esta noite ou madrugada. São esperados 80 nós de vento (cerca de 150 quilômetros por hora). A temperatura deve cair para menos 14ºC. Nunca torci tanto para uma previsão estar errada. Este será o dia decisivo para o Mar Sem Fim."