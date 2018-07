Divulgadas primeiras fotos de deputada baleada nos EUA

As imagens mostram a deputada no TIRR Memorial Hermann Hospital, de Houston, no dia 17 de maio - um dia após o lançamento do ônibus espacial Endeavour, comandando por seu marido, e um dia depois de sua cranioplastia. Nas fotos, ela usa óculos, uma blusa roxa e uma jaqueta lilás.

O fotógrafo P.K. Weiss, do SouthwestPhotoBank.com, responsável pelas imagens, conhece Giffords há mais de dez anos. "Qualquer fotógrafo no país teria adorado a oportunidade de tirar essas fotos, e fiquei encantado. A equipe dela me pediu para fazer isso porque ela queria alguém que não fosse um estranho - alguém com quem ela ficaria confortável. As fotos foram tiradas no quarto e em uma área do lado de fora do hospital", disse Weiss.

Giffords deu início à reabilitação em 26 de janeiro, em Houston, depois de ter sido baleada na cabeça do lado de fora de um supermercado de Tucson, no Arizona, durante uma reunião em 8 de janeiro com constituintes. Seis pessoas foram mortas e 13 ficaram feridas, incluindo a deputada.

O porta-voz dela informou ontem que Giffords deixará o centro de reabilitação antes do fim de junho e dará continuidade ao tratamento em casa. As informações são da Dow Jones.